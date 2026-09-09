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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu

9.09.2026 19:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun Rus kulüp Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.
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Fenerbahçe'de Becao ile yollar geçici olarak ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin Rus ekip Rodina Moskova'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."

KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Becao, 13 maçta forma giyerken 1 asist kaydetmişti. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'de ise toplamda 38 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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