Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de Becao ile yollar geçici olarak ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin Rus ekip Rodina Moskova'ya bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."
KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI
Geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Becao, 13 maçta forma giyerken 1 asist kaydetmişti. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'de ise toplamda 38 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asist kaydetti.