Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur

04 Eylül 2022 Pazar, 11:14

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maxi Gomez’in transferi için kulübü Valencia ile anlaştıklarını ancak teknik direktör Jorge Jesus’u ikna edemediklerini belirten Başkan Ali Koç, “Trabzonspor’un Maxi Gomez’i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor’un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir. Bizim taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Weghorst bize önerilmişti. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAKIŞMAYAN BİR DURUMDUR”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ile Galatasaray Adası’na yapılan saldırılarla ilgili de konuşan Ali Koç, şunları kaydetti:

“Bu saldırıları tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerimiz çok çabuk hareket ettiler. Fenerbahçe olarak her bir ferdimiz, 4 Nisan 2015’te Rizespor maçından sonra Trabzon Havaalanı’na yaptığımız yolculukta uğradığımız saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Bir buçuk sene evvel EDS kayıtları için başvuru yaptık. Bir tane evrak dosyaya girdi mi bilmiyorum. Bizim açımızdan kabul edilemez bir durum. Fenerbahçe'nin yaşadığı olayın bana göre üstü örtbas edilmiştir. Lütfen bu konuyu aydınlatın.”

“OYUN ÇOK DURUYOR”

Ali Koç, “Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, kendi camiamız. Geçen hafta sanki lig bitmiş, şampiyon olamamışız gibi bir hava estiriliyor. Belki biz etkilenmiyoruz ama futbolcular da sosyal medyaya bakıyor. Maçı, hocamız değerlendirir. Ben futbol adına hakem performansı değerlendireceğim. Ligimizde sürekli oyun duruyor. Bir hakem geliyor maçlarında çok cömert, başka hakem geliyor kart yok. Hakemlerin maçı hızlandırmaları lazım. Bu maç özelinde değil, genel lig için böyle” diyerek sözlerini bitirdi.