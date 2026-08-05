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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılığa başvuruda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılığa başvuruda bulundu

5.08.2026 15:33:00
Güncellenme:
DHA
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılığa başvuruda bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikâyetçi oldu.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikâyetçi oldu.

Yıldırım'ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne soruşturma talimatı verdi. 

Şikâyete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞİKÂYETÇİ OLACAĞINI DUYURMUŞTU!

Aziz Yıldırım, 1 Ağustos Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda kızı Yaz Yıldırım ve kulüp aleyhine sanal medyada paylaşımlar yapıldığını, şikâyetçi olacağını açıklamıştı.

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