Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı ağırladı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Lyon maçında tribündeki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin bugün Olympique Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesi, Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kulüp binasında misafir edildi. Minik taraftarla yakından ilgilenen Başkan Yıldırım ve yöneticiler, Göktuğ'a forma ve günün anısına hazırlanan özel hediyeler takdim etti.

Alımcı Ailesi, gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkür etti. Bu özel buluşmada, Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de aileye eşlik etti. Yurduseven'e de forma hediye edildi.

"RENGİ NE OLURSA OLSUN..."

Fenerbahçe Kulübü, Göktuğ'un ağırlanmasının ardından yaptığı açıklamada sporun birleştirici ruhuna vurgu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporun birleştirici ruhunu önemseyen ve rekabetin sadece sahada olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, bugün minik Fenerbahçeli Göktuğ'u misafir ederek bu konudaki farkını bir kez daha ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Unutulmamalıdır ki rengi ne olursa olsun çocukların herhangi bir takıma karşı duyduğu sevgiye ve sevginin yaşattığı heyecana her koşulda saygı gösterilmelidir" denildi.

Göktuğ Alımcı ve ailesi, kulüp binasındaki buluşmanın ardından Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını takip etmek üzere stadyumdaki yerini aldı.