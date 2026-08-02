Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ‘Nokta atışı transfer olacak’ dedi: ‘Sampiyon yaparım’

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Ben Fenerbahçe’yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu” dedi. Sarı-Lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, “Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4’ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler nokta atışı olacak” ifadelerini kullandı.

'PARALARI YEDİLER'

Eski yöneticilerin açıklamalarına yanıt veren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

- 142 milyon Avro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek arkadaş diyor ki “Bize Ataşehir’den 44 milyon 600 bin Avro gelmiş. Kayışdağı’ndan 5 milyon 632 bin Avro gelmiş. Toplam 50 milyon üzerinde kaynak gelmiş”. Bu kaynak Aziz Yıldırım zamanından!

- Toplam yediğiniz para geleceğe ait. Chobani’nin 2 senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız, Adidas sözleşmesi karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil 3-4 yıllık paralarını almışsınız.

- Kante’yi satalım diyen yok. “Kante’yi aldığımız paraya satarız” diyorlar. Sana yetkiyi verdim hadi bakalım. Fenerbahçe ne kadar harcamışsa o parayı getirin, diğer borcu alacak takıma havale edin. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Verirken “Kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Avro’yu karşılayacak” demişsiniz.

- Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Avro harcama yaptık. Bize kalan ne var, giden yönetimden kombineler var. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Sadettin Bey zamanında satıldı, paralarını aldılar, yediler. Bize yayın parası, saha kenar reklam kaldı. Başka bir şey yok. Sonra bize diyorlar ki “200 milyon borç var halledersiniz”. Nasıl edeceğiz?