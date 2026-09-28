Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’dan, eski başkan Sadettin Saran’a: ‘Paraları yemişsin’

Fenerbahçe Kulübü’nün dün yapılan olağan mali ve idari genel kuruluna başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamaları damgasını vurdu.

Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğunda oturduğu 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026’yı kapsayan dönem mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Aziz Yıldırım önce ibra etmeyeceğini duyursa da sonra “birlik beraberlik” açısından Saran’ı ibra etti. Yıldırım, Sadettin Saran’ı ve yönetimini eleştirip, “Fenerbahçe Üniversitesi’ni 10 sene kiraya vermişler. Ama üniversite artık Fenerbahçe’nin değil. Burada Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. 400 bin Avro’ya imza atmışsınız” dedi.

‘GEL ERKEK GİBİ’

Yıldırım, Nesyri’nin bonservisinin ödenmemesi nedeniyle FIFA’dan gelen transfer yasağı hakkında, “Ali Koç 19 milyon 500 bin Avro’ya Nesyri’yi almış. Bonservisinden 6 milyon Avro daha kalmış. Nisan ayında taksidi geliyor ve siz bunu ödemiyorsunuz. FIFA’dan haziran ayının 15’inde bize yazı geliyor, biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz, ceza geliyor. İlk taksidi biz ödedik. İkinciyi de pazartesi günü vereceğiz. Parayı aldınız, yediniz. Gel erkek gibi ‘Biz bu parayı yedik’ de” diye konuştu. TARİHİN EN

YÜKSEK HARCAMASI

F.Bahçe Başkanvekili Barış Göktürk, kulübün borcunun “korkunç” şekilde yükseldiğini söyledi. Göktürk, “Borç, 21 Eylül 2025’te 592 milyon Avro’ya çıkmış. Kulübün yıllık Avro cinsinden geliri 457 milyon Avro olmasına rağmen 1 yılda 611 milyon Avro harcanmış!

F.Bahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026. 180 milyon Avro civarında açık var. Ataşehir arazisinden gelen kaynak, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, sermaye artırımından gelen kaynak...

Biz bu aktifleri kaybettik. Chobani Stadyumu’nun ismi ve forma gelirlerinden 24 milyon Avro, adidas’tan 8 milyon Avro erken alındı. Passo’ya 5 yıllık taahhüt verildi. Bunun bonus olduğunu söylüyorlar, 4.5 milyon Avro’luk kısmı ipotek ettirmişsiniz. Bunların hepsi harcandı, hepsi yendi. QNB’den alınan 7 milyon Avro avans. 1907 Tribünü’nün tamamı satılarak harcanmış” dedi.