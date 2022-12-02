Fenerbahçe Beko, 2. yenilgisini aldı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Real Madrid'e 85-71 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 23:29
Fenerbahçe Beko, 2. yenilgisini aldı
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THY EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, sahadan 85-71 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu skorla organizasyonda ikinci mağlubiyetini aldı.

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Motley 20, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 7, Edwards 6, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 5, Tarık Biberovic 2, Jekiri, Booker 15, Calathes 2

REAL MADRİD: Williams 5, Causeur 7, Abalde, Hezonja 9, Rodriguez 2, Deck 12, Poirier 4, Cornelie 3, Tavares 17, Llull 8, Ndiaye, Musa 18

1'ÜNCÜ PERİYOT: 16 - 25

DEVRE: 34 - 46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 - 68


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