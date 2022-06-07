Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.
Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
SOLD OUT!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 7, 2022
Bu akşam oynayacağımız final serisi ilk maçında tek bir boş koltuk bile bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle!
SON SANİYEYE KADAR OMUZ OMUZA!#YellowLegacy pic.twitter.com/97W5Sb8etK
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