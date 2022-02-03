Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 25. haftasında 03 Şubat'ta İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.
İtalya'nın Milano şehrindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Euroleague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. AX Armani Exchange Milan ise yaptığı 21 müsabakanın 15'ini kazanırken, 6'sını kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.
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