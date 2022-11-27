Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: 'Benim için sürpriz oldu'

27 Kasım 2022 Pazar, 23:15

Başantrenör Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko'nun, Galatasaray Nef'i 97-91 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Itoudis, "Siz de şahit oldunuz çok yoğunluk gerektiren bir maçtı. Ruh ve kalbi gerektiren bir maçtı. Üst üste 3. maçımız Monaco'da büyük maç, seyahat, Milano'da büyük maç, seyahat, büyük maç Galatasaray, şimdi otele gidiyoruz, sonra Beşiktaş. Bu takım karakter gösterdi. Fenerbahçe taraftarının, başkanın, yönetimin bizi seçtikleri için gurur duymalarını istiyorum. Bizim sözümüz, taraftarımız bizim çabamızı görecek. Bugün bizi savaşırken gördüler" dedi.

"Ufak tefek ayrıntılara bakacağız tabii ki ama oyuncular büyük bir savaş verdi" diyen Yunan koç, maç içerisinde Göksenin Köksal'la aralarında yaşanan gerginlik için gelen soruya, "Molamız varken ben Galatasaray benchine gitmiyorum. Benim casuslarım yok, ne konuştuklarını dinlemiyorum. Hayatımda ilk kez başıma geliyor. Galatasaraylılar geldi, 'E hadi gelin dinleyin' dedim. Söylediğim her şeyi de dinlediler. Benim için sürpriz oldu" cevabını verdi.