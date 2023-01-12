Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'e acımadı!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 22:51
Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'e acımadı!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 19. haftada Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, salondan 79-71 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle üst üste ikinci, toplamda 12. galibiyetini elde etti.

DETAYLAR BİRAZDAN...


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