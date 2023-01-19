Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ligin 20. haftasında kendi evinde Fransız ekip Monaco'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 20. haftasında bugün Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
THY EuroLeague'de çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.
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