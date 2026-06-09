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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague lisansı hakkında karar çıktı!

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague lisansı hakkında karar çıktı!

9.06.2026 19:52:00
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AA
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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague lisansı hakkında karar çıktı!

Fenerbahçe Beko ve Fransız ekip ASVEL'in EuroLeague lisanslarının yenilendiği duyuruldu.
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Basketbolda EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko ve ASVEL'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı.

Organizasyonun açıklamasında, yönetim kurulunun Fenerbahçe Beko ve Fransa ekibi ASVEL'in lisanslarının uzatılması kararını onayladığı belirtildi.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Lisans uzatma konusunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelerin sürdüğü de kaydedildi.

Kulüplerin mart ayında onaylanan ve 1 Temmuz'da resmen başlaması planlanan yeni pazarlar için genişleme süreci hakkında da bilgilendirildiği ifade edildi. Söz konusu sürecin, 2027-2028 sezonundan itibaren planlanan Avrupa Ligi genişlemesini destekleyeceği ve daha fazla takım ile şehrin lige dahil olmasını sağlayacağı vurgulandı.

EuroLeague projesinin yeni pazarları arasında Roma, Londra ve Berlin gibi şehirlerin ön plana çıktığı hatırlatıldı.

EUROCUP'TAKİ TAKIM SAYISI ARTTI

Öte yandan BKT EuroCup'taki takım sayısının 32'ye çıkarılması kararının onaylandığı bildirildi. Kupada 4 grupta 8'er takımın mücadele edeceği aktarıldı.

Ayrıca bu yıl ya da gelecek sene 4 takımın katılacağı iki gün sürecek bir sezon öncesi turnuvası düzenlenmesinin planlandığı da ifade edildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #Asvel

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