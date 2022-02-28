Fenerbahçe Beko son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı! Sırbistan 74-69 Fenerbahçe Beko
Turkish Airlines Euroleague'in 19'uncu haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen karşılaşmada Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Kritik mücadele ev sahibinin 74-69'luk galibiyetiyle sona erdi.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 19. haftanın erteleme maçında Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'da oynanan maçta sahadan 74-69 mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 20-18 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 41-37 mağlup gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında skoru 41-41’te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Booker ile 48-49 öne geçti. (05.00) De Colo’nun maçtaki ilk basketiyle skoru 53-56’ya getiren temsilcimiz, periyotu 59-60 üstün tamamladı.
Dördüncü çeyrekte geriye düşen Fenerbahçe Beko, İsmet, Polonora ve Floyd ile 69-70 öne geçse de son bölümde istediği oyunu oynayamadı ve mücadeleden 74-69 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız 10'uncu kez parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko ise 12'nci kez mağlup oldu.
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