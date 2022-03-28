Fenerbahçe Beko'dan De Colo’nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’de oynanan Bitci Baskonia maçında sakatlanan Fransız oyuncu Nando De Colo’nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’de oynanan Bitci Baskonia maçında sakatlanan Fransız oyuncu Nando De Colo’nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko’nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz’de oynadığı Bitci Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo’nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. Nando De Colo’nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir” denildi.
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