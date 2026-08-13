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Fenerbahçe, Belçikalı forveti İstanbul’a getirdi: Lukaku geldi

Fenerbahçe, Belçikalı forveti İstanbul’a getirdi: Lukaku geldi

13.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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Fenerbahçe, Belçikalı forveti İstanbul’a getirdi: Lukaku geldi

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’a gelen Lukaku, “Yüzde 100 hazırım” dedi.
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki santrfor, Sarı-Lacivertlilere gelmek için Napoli’den alacağı 2 milyon Avro’dan vazgeçti, 150 bin Avro’luk bir rakamı ise kendi cebinden ödedi.

Dün gece İstanbul’a gelen Belçikalı forveti, binlerce Sarı-Lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı.

“F.Bahçe’nin şampiyonluğunda ben de olmalıyım” diyen Lukaku ile yapılan anlaşmaya göre; Sarı-Lacivertliler bu sezon şampiyon olursa artı 1 yıllık opsiyon devreye girecek ve sözleşme uzayacak. Lukaku, “Yüzde 100 hazırım. Sahaya çıkmak için sabırsızım” dedi.

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