Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, dev derbide konuk olduğu Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golcüsü Dusan Vlahovic ile Fenerbahçeli savunmacı Milan Skriniar arasında çıkan tartışma dikkat çekmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre , incelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak işareti yaptığı görüldü. Bu nedenle Beşiktaşlı forvete ceza indirimi gelebilir.

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi (kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit) kapsamında sevk olursa 2 ila 5 maç arasında men cezası var. Fenerbahçe camiası, benzer hareketten Raul Meireles'in ceza alması nedeniyle Vlahovic'e de yaptırım bekliyor. Ancak Meireles, o dönemde hakeme yönelik bir harekette bulunmuştu. Tüm bu konuları masaya yatıran Hukuk Müşavirliği, bugün kararını verecek. Gözler bugün TFF'nin resmi siteden açıklayacağı PFDK sevklerinde olacak. Skriniar da PFDK'ya sevk edilebilir.