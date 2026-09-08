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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

8.09.2026 09:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilip edilmeyeceği bugün belli olacak. Derbinin ardından incelenen görüntülerde Skriniar'ın orta parmak hareketi yaptığının tespit edildiği ve Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilirse Slovak savunmacının tahriki nedeniyle indirim alabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, dev derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golcüsü Dusan Vlahovic ile Fenerbahçeli savunmacı Milan Skriniar arasında çıkan tartışma dikkat çekmişti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic'in, derbide Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilip edilmeyeceği bugün netlik kazanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Sözcü'de yer alan habere göre, incelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak işareti yaptığı görüldü. Bu nedenle Beşiktaşlı forvete ceza indirimi gelebilir.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

Vlahovic'in davranışını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, golcü oyuncunun durumunu bugün netleştirecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için dikkat çeken iddia: Skriniar'ın hareketi Vlahovic'in cezasına indirim getirebilir

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi (kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit) kapsamında sevk olursa 2 ila 5 maç arasında men cezası var. Fenerbahçe camiası, benzer hareketten Raul Meireles'in ceza alması nedeniyle Vlahovic'e de yaptırım bekliyor. Ancak Meireles, o dönemde hakeme yönelik bir harekette bulunmuştu. Tüm bu konuları masaya yatıran Hukuk Müşavirliği, bugün kararını verecek. Gözler bugün TFF'nin resmi siteden açıklayacağı PFDK sevklerinde olacak. Skriniar da PFDK'ya sevk edilebilir.

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