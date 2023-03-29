Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbinin biletleri ise 30 Mart Perşembe günü satışa çıkacak.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:07
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:

"Biletler, yarın saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira

Maraton Alt E Blok: 2500 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira

Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.


fenerbahçe beşiktaş Derbi bilet süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Jan Vesely'den dönüş sinyali

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Jan Vesely'den dönüş sinyali
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro Beşiktaş derbisine motive oldu

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro Beşiktaş derbisine motive oldu
Fenerbahçe Alagöz Holding'den deplasmanda 56 sayılık fark

Fenerbahçe Alagöz Holding'den deplasmanda 56 sayılık fark

En Çok Okunan Haberler