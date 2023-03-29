Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbinin biletleri ise 30 Mart Perşembe günü satışa çıkacak.
Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:
"Biletler, yarın saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira
Maraton Alt E Blok: 2500 lira
Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira
Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.
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