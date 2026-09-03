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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

3.09.2026 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'nin yaptığı açıklamayla Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek isim de belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasının açılışında Başakşehir ile Galatasaray, 4 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 5 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı haftada, Trabzonspor, 6 Ağustos Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de haftanın kapanışında ise Göztepe-Gaziantep FK ve Rizespor-Alanyaspor maçları oynanacak. 

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için favori gösterilen Halil Umut Meler, MHK tarafından derbiye atanan hakem oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Batuhan Kolak görev yapacak. 

Süper Lig'in 4. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

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