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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

5.09.2026 09:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 4. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TEK EKSİK ASENSIO

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, forma giyebilecek.

Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.

Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KAPALI GİŞE

Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını dolduracak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VINCENZO ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VACLAV CERNY FORMDA

Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin performansı dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezona 3 maçta 2 golle başlayan Cerny, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en güvendiği isimlerden biri.

Eyüpspor müsabakasının ardından Çorum FK maçını da boş geçmeyen Çek oyuncu, Avrupa kupalarında ise 1 gol kaydetti.

Öte yandan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VLAHOVIC, SON MAÇTA HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ'ın ise derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti.

İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

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