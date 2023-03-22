Fenerbahçe Beşiktaş'a sosyal medyadan yanıt verdi!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:50

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:50

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.

Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.



Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz. https://t.co/3pFyIMXM51 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2023

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Siyah Beyazlı kulübün açıklamaları şu şekildeydi: "Galatasaray'ın "ofsaytımsı" pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera'nın ve Fenerbahçeli Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera'nın Konyaspor kalecisi Sehiç'i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz."