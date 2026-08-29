Fenerbahçe bir ayrılığı daha duyurdu: Sofyan Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'ye ilk olarak kiralık gelen ve sonrasında bonservisi alınan deneyimli orta sahanın sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık daha kontratı vardı.

Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Geçen sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'te geçiren Amrabat, sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.