Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 08:51

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 08:51

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını A Spor neklen yayımlayacak.

Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etmişti. Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'de oynadığı son maçta

EKSİKLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.

KUPADA 5. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, daha önce Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe sahadan üstünlükle ayrılırken Çaykur Rizespor 1 maçı kazanmıştı ancak eşleşmelerin tümünde sarı lacivertliler tur atlayan taraf oldu.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Kupaya 5. Tur'da dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ettiği maçı 3-1 kazanarak son 16'ya kalmıştı.

Konuk ekip Çaykur Rizespor, kupanın ilk turunda Boyabat'ı 3-0 yenip sahasında Kırklarelispor'u da 2-1 mağlup ederek 5. Tur'a kalmıştı. Çaykur Rizespor, bir önceki turda ise Adana Demirspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı.