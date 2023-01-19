Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını A Spor neklen yayımlayacak.
Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etmişti. Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'de oynadığı son maçta
EKSİKLER
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.
KUPADA 5. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, daha önce Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya gelmişti.
Karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe sahadan üstünlükle ayrılırken Çaykur Rizespor 1 maçı kazanmıştı ancak eşleşmelerin tümünde sarı lacivertliler tur atlayan taraf oldu.
BU TURA NASIL GELDİLER?
Kupaya 5. Tur'da dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ettiği maçı 3-1 kazanarak son 16'ya kalmıştı.
Konuk ekip Çaykur Rizespor, kupanın ilk turunda Boyabat'ı 3-0 yenip sahasında Kırklarelispor'u da 2-1 mağlup ederek 5. Tur'a kalmıştı. Çaykur Rizespor, bir önceki turda ise Adana Demirspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber