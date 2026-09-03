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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar resmen ayrıldı!

3.09.2026 22:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar resmen ayrıldı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı hücumcu Anderson Talisca'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2024-25 sezonunun devre arasında takıma katılan Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

75 MAÇTA 51 GOLE KATKI

Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 7 maçta 5 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.

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