Fenerbahçe'de Anthony Musaba ve Sidiki Cherif gelişmesi: İstanbul'dan ayrıldılar iddiası...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk maç öncesindeki son antrenmanında Anthony Musaba ve Sidiki Cherif yer almadı.

İKİ İSİM İSTANBUL'DAN AYRILDI

beIN Sports'un haberine göre; Musaba ve Sidiki Cherif Fenerbahçe'den transfer olmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. İki oyuncu transfer olacakları kulüplerle görüşmeler yapmak için yurt dışına gitti.

Musaba ve Sidiki Cherif'in yanı sıra UEFA listesinde bulunmayan Diego Carlos, Amrabat, Becao ve Livakovic de takımla yapılan çalışmalarda yer almadı. Bu oyuncular İstanbul'da bireysel olarak antrenman yapıyor.