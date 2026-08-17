Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Anthony Musaba ve Sidiki Cherif gelişmesi: İstanbul'dan ayrıldılar iddiası...

Fenerbahçe'de Anthony Musaba ve Sidiki Cherif gelişmesi: İstanbul'dan ayrıldılar iddiası...

17.08.2026 21:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de Anthony Musaba ve Sidiki Cherif gelişmesi: İstanbul'dan ayrıldılar iddiası...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 19 yaşındaki Gİneli forveti Sidiki Cherif'in İstanbul'dan ayrıldığı kaydedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk maç öncesindeki son antrenmanında Anthony Musaba ve Sidiki Cherif yer almadı.

İKİ İSİM İSTANBUL'DAN AYRILDI

beIN Sports'un haberine göre; Musaba ve Sidiki Cherif Fenerbahçe'den transfer olmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. İki oyuncu transfer olacakları kulüplerle görüşmeler yapmak için yurt dışına gitti.

Image

Musaba ve Sidiki Cherif'in yanı sıra UEFA listesinde bulunmayan Diego Carlos, Amrabat, Becao ve Livakovic de takımla yapılan çalışmalarda yer almadı. Bu oyuncular İstanbul'da bireysel olarak antrenman yapıyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sidiki Cherif #Anthony Musaba

İlgili Haberler

Galatasaray'da ayrılık... Amedspor transferi resmen açıkladı!
Galatasaray'da ayrılık... Amedspor transferi resmen açıkladı! Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ü renklerine bağladı.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i satmayı düşünmedi aktarıldı.
Tribünde forması çıkarılmıştı: Çorum FK'den minik Fenerbahçe taraftarına destek!
Tribünde forması çıkarılmıştı: Çorum FK'den minik Fenerbahçe taraftarına destek! Süper Lig ekibi Çorum FK'nın Başkanı Savaş Balçık'ın, kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği maçında forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarının tüm eğitim masraflarını karşılayacağı kaydedildi.