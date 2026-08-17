Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu yeni bir maceraya yelken açıyor.
NORWICH VE FENERBAHÇE, MUSABA İÇİN ANLAŞTI
Saran yönetiminin transfer ettiği ve Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan o isim Anthony Musaba. Gazeteci Pete O'Rourke, Championship ekiplerinden Norwich City'nin, Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştığını belirtti.
Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Anthony Musaba'nın 2026-27 sezonunda Norwich City forması giymesi bekleniyor.
5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Fenerbahçe, Musaba'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.