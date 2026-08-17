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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor
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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

17.08.2026 14:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba'nın, Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu yeni bir maceraya yelken açıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

NORWICH VE FENERBAHÇE, MUSABA İÇİN ANLAŞTI

Saran yönetiminin transfer ettiği ve Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan o isim Anthony Musaba. Gazeteci Pete O'Rourke, Championship ekiplerinden Norwich City'nin, Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştığını belirtti.

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Anthony Musaba'nın 2026-27 sezonunda Norwich City forması giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Anthony Musaba'nın yeni takımı belli oluyor

5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Musaba'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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