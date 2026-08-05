Fenerbahçe'de Cihan Kamer'den transfer açıklaması: Forvet için tarih verdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Yeni transferlerden Mason Greenwood, gol sevinci yaşadı.

Maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, galibiyet ve transfer üzerine konuştu.

OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI

Sakatlık yaşayan Oosterwolde için konuşan Kamer, "Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak” sözlerini sarf etti.

FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Gündemdeki forvet transferi için konuşan Cihan Kamer, "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek" dedi.