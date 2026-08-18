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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

18.08.2026 13:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın İstanbul'a gelerek Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine ileteceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın bu hafta İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

DİNAMO ZAGREB'İN TEKLİFİNİ SUNACAK

Bara'nın, Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine resmi olarak ileteceği ve oyuncusunun Hırvatistan'a dönmek istediğini bir kez daha vurgulayacak.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

TRANSFERİN BU HAFTA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Livakovic transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanmasının bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Dinamo Zagreb #Dominik Livakovic

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