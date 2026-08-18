Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için kritik hafta

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın bu hafta İstanbul'a gelecek.
DİNAMO ZAGREB'İN TEKLİFİNİ SUNACAK
Bara'nın, Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine resmi olarak ileteceği ve oyuncusunun Hırvatistan'a dönmek istediğini bir kez daha vurgulayacak.
TRANSFERİN BU HAFTA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Livakovic transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanmasının bekleniyor.