Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak
Paylaş

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

24.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Olympiakos'un devreye girdiği iddia edildi. 31 yaşındaki file bekçisinin sakatlığının transferde belirleyici olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için transferde sürpriz iddia ortaya atıldı.

Hırvat basınından Germanijak'ta yer alan habere göre, Livakovic'in transferi için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos devreye girdi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Bara'nın öncelikli hedefinin, milli kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Ancak İstanbul'daki görüşmelerden Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferi konusunda net bir sonuç çıkmadı. Öte yandan kalecinin, Dünya Kupası'ndan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle Zagreb'e giderek tedavi görmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

OLYMPIAKOS TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Olympiakos, Livakovic transferinde şu anda en avantajlı kulüp konumunda.

Yunan ekibinin, Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu ve Livakovic'in maaş taleplerini de karşılayabileceği ifade edildi.

Olympiakos'ta kesin olarak birinci kaleci olması beklenen Livakovic için transferin önündeki en büyük engel ise sakatlığı olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

SAKATLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Livakovic'in sakatlığının ciddi olmadığının ve uzun süre sahalardan uzak kalmayacağının anlaşılması halinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği belirtildi.

Yunanistan temsilcisinin, kaleci arayışları kapsamında daha önce Dominik Kotarski ile de anıldığı ancak Livakovic'in gündeme gelmesinin ardından Hırvat kaleci için harekete geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

Dinamo Zagreb'in Livakovic'i kadrosuna katma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak son gelişmelerin ardından Hırvat kalecinin Yunanistan'a transfer olma ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Sakatlık durumunun netleşmesinin ardından Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Şu an için ise milli kaleci, Olympiakos'a transfer olmaya her zamankinden daha yakın görünüyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

FENERBAHÇE 6 MİLYON 650 BİN EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'den 2023 yazında 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

ÖNCEKİ SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Önceki sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren 31 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada forma giydi. Livakovic'in transferinin tamamlanması halinde kariyerine yeniden Hırvatistan'da devam etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Olympiakos #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Fenerbahçe, KAP'a bildirdi: Mahmut Uslu ve 6 yönetici istifa etti
Fenerbahçe, KAP'a bildirdi: Mahmut Uslu ve 6 yönetici istifa etti Fenerbahçe, Mahmut Uslu'yla birlikte 7 ismin Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Fiorentina cephesinden Moise Kean için açıklama
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Fiorentina cephesinden Moise Kean için açıklama Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Moise Kean hakkında konuştu. Grosso, İtalyan futbolcunun iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceklerini söyledi.
7 isim istifa etmişti: Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu açıklandı
7 isim istifa etmişti: Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu açıklandı Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu değişikliğine gidildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A.Ş.'de görev alacak yeni yönetim kurulunu da duyurdu.