Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer gelişmesi: Sakatlığı belirleyici olacak

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için transferde sürpriz iddia ortaya atıldı. Hırvat basınından Germanijak'ta yer alan habere göre, Livakovic'in transferi için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos devreye girdi.

Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Bara'nın öncelikli hedefinin, milli kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmesini sağlamak olduğu belirtildi. Ancak İstanbul'daki görüşmelerden Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferi konusunda net bir sonuç çıkmadı. Öte yandan kalecinin, Dünya Kupası'ndan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle Zagreb'e giderek tedavi görmesi bekleniyor.

OLYMPIAKOS TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ Haberde yer alan bilgilere göre Olympiakos, Livakovic transferinde şu anda en avantajlı kulüp konumunda. Yunan ekibinin, Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu ve Livakovic'in maaş taleplerini de karşılayabileceği ifade edildi. Olympiakos'ta kesin olarak birinci kaleci olması beklenen Livakovic için transferin önündeki en büyük engel ise sakatlığı olarak gösteriliyor.

SAKATLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK Livakovic'in sakatlığının ciddi olmadığının ve uzun süre sahalardan uzak kalmayacağının anlaşılması halinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği belirtildi. Yunanistan temsilcisinin, kaleci arayışları kapsamında daha önce Dominik Kotarski ile de anıldığı ancak Livakovic'in gündeme gelmesinin ardından Hırvat kaleci için harekete geçtiği kaydedildi.

Dinamo Zagreb'in Livakovic'i kadrosuna katma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak son gelişmelerin ardından Hırvat kalecinin Yunanistan'a transfer olma ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor. Sakatlık durumunun netleşmesinin ardından Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Şu an için ise milli kaleci, Olympiakos'a transfer olmaya her zamankinden daha yakın görünüyor.

FENERBAHÇE 6 MİLYON 650 BİN EURO'YA ALMIŞTI Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'den 2023 yazında 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.