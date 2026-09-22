Fenerbahçe’de Ederson’un dönüşü: İşte Ederson

Fenerbahçe'de kaleci Ederson’un performansı büyük alkış alıyor. Geçen sezon Ç.Rize maçında yediği gol ve ardından G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarların adeta istenmeyen oyuncu ilan ettiği Brezilyalı file bekçisi Sarı-Lacivertlilerden ayrılmayı kafasına koymuşken takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Tecrübeli eldivenin F.Bahçe’de kalmasında ve form grafiğini her maç artırmasında başkan Aziz Yıldırım’ın önemli bir payı bulunuyor. Göreve gelmeden önce Ederson gibi değerli bir kalecinin takıma çok şey katacağını savunan Yıldırım, başkan seçildikten sonra da Brezilyalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yaptı.

2 kez Ederson’la özel toplantı yapan Yıldırım’ın kendisine çok güvendiğini ve hiçbir şeye kafasını takmadan sadece sahaya odaklanmasını istediğini söylediği öğrenildi. Ederson bu sezon kurtarış yüzdesini artırırken özellikle Lyon maçlarındaki performansıyla F.Bahçe’nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne kalmasında başrolü oynadı.

Geriden oyun kurma özelliğiyle takımına önemli katkı sunan Brezilyalı kaleci, ligdeki Konyaspor maçına da kurtarışlarıyla damga vurdu. Öte yandan Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle dün başarılı bir ameliyat geçirdi. Mert, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.