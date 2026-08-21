Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, Anderson Talisca hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızın da geleceği tartışılmaya başlandı.
Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Jazira, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI
Haberin detaylarında, Al-Jazira ile 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmesi gündeme gelecek.