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Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı
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Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

21.08.2026 11:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık ihtimali gündeme gelen Anderson Talisca için Brezilya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. BAE Pro Lig takımı Al-Jazira'nın 32 yaşındaki yıldızla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, Anderson Talisca hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı yıldızın da geleceği tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Jazira, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

Haberin detaylarında, Al-Jazira ile 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş Talisca iddiası: BAE ekibiyle anlaştı

Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmesi gündeme gelecek.

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