Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Roma maçının ardından İsmail Kartal, görevini bıraktığını ve istifa kararı aldığını söylemişti.
Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenman için tesislere gelmeyen İsmail Kartal'la sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmenin ardından kararından dönmeyen İsmail Kartal'la Fenerbahçe yollarını ayırdı. Süper Lig'de 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın olması bekleniyor.