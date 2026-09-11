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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

11.09.2026 16:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Roma maçının ardından İsmail Kartal, görevini bıraktığını ve istifa kararı aldığını söylemişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenman için tesislere gelmeyen İsmail Kartal'la sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Yapılan görüşmenin ardından kararından dönmeyen İsmail Kartal'la Fenerbahçe yollarını ayırdı. Süper Lig'de 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın olması bekleniyor.

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