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Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

18.08.2026 11:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde'nin temsilcisinin Hollandalı savunma oyuncusunun takımdaki geleceğini görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

TRT Spor'un haberine göre; Hollandalı futbolcunun temsilcisi, oyuncunun takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

GÖZLER YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a gelmesinin ardından, Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

SAKATLIK SONRASI BELİRSİZLİK ARTTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki iki karşılaşmada forma giydi. Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Sturm Graz maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

TAHMİNİ EN AZ 3 HAFTA DAHA SAHALARDA YOK 

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinde arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

Jayden Oosterwolde'nin en 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, oyuncunun sahalara dönüş süresinin tedaviye vereceği yanıta göre netleşeceği ifade edildi.

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