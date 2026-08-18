Fenerbahçe'de kritik Jayden Oosterwolde zirvesi: Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Hollandalı futbolcunun temsilcisi, oyuncunun takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
GÖZLER YAPILACAK GÖRÜŞMEDE
Oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a gelmesinin ardından, Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
SAKATLIK SONRASI BELİRSİZLİK ARTTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki iki karşılaşmada forma giydi. Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Sturm Graz maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
TAHMİNİ EN AZ 3 HAFTA DAHA SAHALARDA YOK
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinde arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.
Jayden Oosterwolde'nin en 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, oyuncunun sahalara dönüş süresinin tedaviye vereceği yanıta göre netleşeceği ifade edildi.