Fenerbahçe'de loca krizi sürüyor: Acun Ilıcalı'nın avukatından açıklama!

Fenerbahçe yönetimi salı günü, Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili mahkeme kararının ardından bir kez daha hukuki yola başvurdu. Yönetim, bu kez Bölge Adliye Mahkemesi'ne müracaat ederek loca hakkında verilen ret kararının iptalini talep etti.

Fenerbahçe yönetimi, 4 Eylül Cuma günü ikinci kez esas mahkemesine başvurmuş, ancak mahkeme loca konusunda yapılan başvuruyu yeniden reddetmişti.

Yönetim, bu kararın ardından 8 Eylül Salı günü yeni bir adım attı. Dosyası kapalı olmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'nın locası hakkında verilen karara itiraz etti ve kararın kaldırılmasını talep etti.

Böylece loca konusunda daha önce verilen mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe yönetimi tarafından dün yapılan başvuruyla konu yeniden yargıya taşınmış oldu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Öncel'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Locaya ilişkin ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin E.2026/1486 sayılı dosyasında kesin olarak verilmiştir.

Akabinde, işbu uyuşmazlığın esası hakkında Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin E.2026/572 sayılı dosyası ile 02/09/2026'da esas dava açılmıştır. Bu aşamadan itibaren, dava açılmadan önce verilmiş bulunan ihtiyati tedbir kararı artık Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin görev ve denetim alanına girmiştir.

Nitekim Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ihtiyati tedbirin kaldırılmasına yönelik taleplerini değerlendirmiş ve 04.09.2026 tarihli ara kararıyla bu talepleri reddederek ihtiyati tedbirin devamına karar vermiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, esas dava açıldıktan sonra ihtiyati tedbire ilişkin kaldırma, değiştirme veya devam talepleri, yalnızca asıl davaya bakan mahkeme tarafından incelenip karara bağlanabilir.

Buna rağmen Fenerbahçe vekilleri, Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin 04.09.2026 tarihli ret kararından sonuç alamayınca, yalnızca dört gün sonra, 08.09.2026 tarihinde, incelemesi tamamlanmış ve kapalı durumda bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi dosyasına dilekçe sunmuştur.

Esas dava açıldıktan ve görevli mahkeme tarafından aynı konuda karar verildikten sonra, kapalı istinaf dosyasına yapılan bu başvuru usule açıkça aykırıdır. Aynı konuda görevli mahkemenin denetiminde bulunan bir ihtiyati tedbir hakkında, istinaf dosyası üzerinden yeniden inceleme talep edilmesi, görev ve yetki kurallarını ihlali niteliğindedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."