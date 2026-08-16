Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan sert tepki: 'Aklınıza ne geliyorsa yaparız'

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, mücadeledeki hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi.

"BU ŞEKİLDE BU LİG DEVAM ETMEZ" Mahmut Uslu, maçın ardından yaptığı açıklamada iki penaltılarının verilmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart. VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanı'ndan özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez."

"AKLINIZA NE GELİYORSA YAPARIZ" Mahmut Uslu, "Tedbir dediniz, açar mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı Talisca'nın pozisyonu, Mert'in pozisyonu da öyle penaltı. Bu kadar olmaz! Böyle bir şey olur mu! Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık."