Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.
Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya daha hızlı başlayan Fenerbahçe, net pozisyonları gole çeviremedi ve farkı artırmayı başaramadı. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
GREENWOOD İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
NATHAN AKE DEVRE ARASI OYUNDAN ALINDI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, maçı tamamlayamadı.
Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı, ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.
Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.