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Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

22.07.2026 09:15:00
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan Fenerbahçe, net pozisyonları gole çeviremedi ve farkı artırmayı başaramadı. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

GREENWOOD İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk kez sahaya çıktı

NATHAN AKE DEVRE ARASI OYUNDAN ALINDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, maçı tamamlayamadı.

Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı, ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.

Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.

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