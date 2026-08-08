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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi

8.08.2026 14:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelişmesi

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, futbolcunun avukatıyla görüştüğü iddia edildi.

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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Romelu Lukaku için vites yükseltti. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü kadrosuna katmaya yakın olduğunu belirtti.

IL Mattino'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku'yu istediği ancak 6-7 milyon Euro'dan fazla teklif etmeyeceğini belirtti. Buradaki en büyük sorunun ise Chelsea olduğu aktarıldı.

Chelsea, Napoli'nin Lukaku'dan kazanacağı gelirin yüzde 40'ını alacak. Bu nedenle İtalyan ekibi bu transferin daha yüksek paralara gerçekleşmesini istiyor.

Napoli'nin Lukaku'nun bonservisinin en azından 10-12 milyon Euro'ya ulaşmasını umuyor. İtalyan ekibinin bu konuda umudunu koruduğu ve futbolcuya kısa süre içinde veda etmek istediği belirtildi.

AVUKATIYLA GÖRÜŞÜLDÜ 

TRT Spor'da yer alan haberde ise Fenerbahçe'nin Lukaku'nun avukatı Sebastian Ledure ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Avukatın sarı-lacivertli yetkililere, Napoli'nin bonserviste sorun çıkarmayacağını ilettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Ünlü İtalyan gazetecilerden ise Fenerbahçe-Lukaku görüşmelerine dair peş peşe açıklamalar geldi.

Di Marzio, Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye gelme seçeneğine sıcak baktığını belirtti.

BİZZAT AZİZ YILDIRIM YÖNETİYOR

Fabrizio Romano ise Lukaku için süreci Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bizzat yürüttüğünü bildirdi.

Alfredo Pedulla da görüşmeleri doğrularken, Napoli'nin kısa süre içinde Lukaku ile vedalaşarak Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #napoli #romelu lukaku

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