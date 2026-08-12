Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferi resmen açıklandı: Geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Belçikalı oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı yıldızın geleceği saati kulübün televizyon ve radyo kanallarından açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Lukaku'nun bu akşam saat 22:00'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Yeni transferimiz Romelu Lukaku, bu akşam saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

ROMELU LUKAKU'DAN İLK AÇIKLAMA

Romelu Lukaku, transferin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Belçikalı golcü, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalarda şu sözleri sarf etti:

"Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarı, ben Romelu Lukaku. Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık.

Açıkçası harika bir takımımız var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum.

Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım.

Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum.

Yönetim kuruluna ve hocamıza öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven ve inanç için ayrıca bir futbolcu olarak sahip olduğum yeteneklere inandıkları için teşekkür etmek istiyorum.

Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmaya hazırım. Benim için de duygusal bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum.

Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve duygusal bir an olacak.

Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026

GEÇEN SEZON 7 MAÇTA 1 GOL

Lukaku, geçen sezon sol uyluğunda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla 7 maça çıkıp, 1 gol attı.

Yıldız oyuncu, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.