Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetimi, 1.3.2026 - 31.5.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili ibra edildi.

Oylama öncesinde söz alan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı.

"BEN İBRA EDECEĞİM, LÜTFEN SİZ DE EDİN"

Yıldırım, "Sabah buraya gelirken düşüncem böyle değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imaj oluşmaması gerektiğini söylemiştim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum" dedi.

"NASIL ÇÖZECEKLERSE ÇÖZSÜNLER"

Yıldırım ayrıca, "Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var, üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler" ifadelerini kullandı.