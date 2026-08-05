Fenerbahçe'de sakatlık: Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Maçın 28. dakikasında sarı-lacivertlileri şoke eden bir sakatlık yaşandı.
OOSTERWOLDE OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Jayden Oosterwolde, rakibiyle ikili mücadelede sol üst arka adalesini tutarak yerde kaldı. Hakem Chris Kavanagh, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.
Sahada ilk müdahalesi yapılan Oosterwolde, maça devam edemedi. Gözyaşlarını tutamayan Oosterwolde, sedyeyle oyunu terk etti.
25 yaşındaki savunmacının yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.