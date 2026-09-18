Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."