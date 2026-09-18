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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi

18.09.2026 15:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi

Fenerbahçe, antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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