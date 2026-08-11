Fenerbahçe'de yıldız forvet transferi tamam! Romelu Lukaku kimdir? Romelu Lukaku hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Romelu Lukaku hangi takımlarda oynadı?

FENERBAHÇE ROMELU LUKAKU'YA NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK? Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro + bonuslar içeren teklifini kabul etti. Haberde Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü sağlık kontrollerinden de geçirdiği ve transferin önünde engel kalmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.

ROMELU LUKAKU KİMDİR? Romelu Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993 yılında Belçika Anvers'te dünyaya geldi. Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Şu anda Serie A ekibi Napoli'de forma giymektedir.

ROMELU LUKAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Lukaku, beş yaşındayken yerel takımı Rupel Boom'a katıldı. Rupel Boom'da geçirdiği dört sezonun ardından Lukaku, köklü bir gençlik akademisi olan Belçika Pro Ligi kulübü Lierse'nin izcileri tarafından keşfedildi. 2004'ten 2006'ya kadar Lierse'de oynadı ve 68 maçta 121 gol attı. Lierse Belçika Pro Ligi'nden düştükten sonra Anderlecht, 2006 sezon ortasında Lierse'den Lukaku da dahil olmak üzere 13 genç oyuncu satın aldı. Anderlecht'te genç oyuncu olarak üç yıl daha oynadı ve 93 maçta 131 gol attı. Lukaku 13 Mayıs 2009'da 16 yaşına girdiğinde, Anderlecht ile 2012'ye kadar sürecek profesyonel bir sözleşme imzaladı. On bir gün sonra, 24 Mayıs 2009'da, Standard Liège'e karşı oynanan şampiyonluk play-off maçında, Víctor Bernárdez'i savunmak için 69. dakikada oyuna girerek Belçika Birinci Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Lukaku, Ağustos 2011'de Premier Lig kulübü Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı ve yaklaşık 12 milyon € (10 milyon £) olduğu bildirilen bir ücret karşılığında bu rakamın eklentilerle 20 milyon €'ya (17 milyon £) yükseldiği belirtildi. Lukaku, Norwich City'ye karşı 3-1 kazandıkları Stamford Bridge'deki ilk maçına 83. dakikada Fernando Torres'in yerine oyuna girerek çıktı. Lukaku'nun Fulham'a kiralık olarak gitmesiyle ilgili spekülasyonların ardından 10 Ağustos 2012'de West Bromwich Albion'a sezonluk kiralık anlaşmasıyla katıldı. Sekiz gün sonra Liverpool'a karşı 3-0 kazanılan maçta 77. dakikada yedek olarak oyuna girerek ilk lig golünü attı. 2013 yaz transfer döneminin son gününde Lukaku, Everton'a sezonluk kiralık olarak katıldı. Lukaku, Temmuz 2014'te Everton ile o zamanki kulüp rekoru olan 28 milyon pound karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kalıcı bir oyuncu olarak ilk golünü 13 Eylül'de eski kulübü West Brom'a karşı attı

Lukaku, 10 Temmuz 2017'de Manchester United'a katılarak bir yıl daha opsiyonlu beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Ücret resmi olarak açıklanmasa da, başlangıçta 75 milyon sterlin değerinde olduğu ve 15 milyon sterlinlik ek ödemeler olduğu bildirildi. Lukaku, 8 Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Inter Milan'a katıldı ve kulüp rekoru olduğu bildirilen 80 milyon avroluk bir ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Lukaku, 12 Ağustos 2021'de, kulübe ilk katıldığı tarihten on yıl sonra beş yıllık bir anlaşmayla eski kulübü Chelsea'ye döndü ve kulüp rekoru olan 97,5 milyon £'luk bir ücret ödedi. 29 Haziran 2022'de Chelsea, Lukaku'nun 2022–23 sezonu için Inter'e sezonluk kiralık olarak döneceğini duyurdu. 2023 yazında Lukaku'nun Inter Milan rakipleri Juventus ile olası bir transfer için pazarlık yaptığı bildirildi ve bu durum birçok Inter ve Juventus taraftarını çileden çıkardı. Ancak 31 Ağustos 2023'te Lukaku, bir diğer Serie A kulübü Roma'ya kiralık olarak gönderildi. 29 Ağustos 2024'te Lukaku, Serie A kulübü Napoli'ye 30 milyon € değerinde olduğu bildirilen bir ücret karşılığında kalıcı olarak transfer oldu.