Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe'de olağan divan kurulu toplantısı bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulunun faaliyet raporları okunacak ve iki rapor da divan kurulunda görüşülecek.

CANLI | FENERBAHÇE OLAĞAN DİVAN KURULU TOPLANTISI

11.00 | Fenerbahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu bildirildi.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 776 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 538 milyon lira ve toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğunu duyurdu.

"ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ BUGÜNKÜ YÖNETİMİN SIRTINDA KALMIŞTIR"

10.54 | Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun faaliyet raporunu okudu.

Tanju Kaya yaptığı konuşmda, "Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Ancak karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da mazbatamızı aldığımız gün vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için haziran ayına kadar ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu" dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Sadece kış döneminde yapılan transferler, vergi yükümlülüklerini de ekleyince 200 milyon euro civarındaydı. Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon euroluk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Başka bir ifadeyle geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bugünkü yönetimin sırtında kalmıştır."

Yeni sezondaki hedefler içinse Tanju Kaya, "Hedefimiz net. Fenerbahçe'yi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımak ve Türkiye Ligi'ni şampiyon bitirmek" açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ OLMALIDIR"

10:35 | Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.

Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, “Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz.”

10:30 | Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı