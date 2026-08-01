Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.

Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun faaliyet raporunu okudu.

Tanju Kaya yaptığı konuşmda, "Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Ancak karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da mazbatamızı aldığımız gün vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için haziran ayına kadar ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu" dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece kış döneminde yapılan transferler, vergi yükümlülüklerini de ekleyince 200 milyon Euro civarındaydı. Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon Euro'luk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Başka bir ifadeyle geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bugünkü yönetimin sırtında kalmıştır."

Yeni sezondaki hedefler içinse Tanju Kaya, "Hedefimiz net. Fenerbahçe'yi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımak ve Türkiye Ligi'ni şampiyon bitirmek." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu bildirildi

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 776 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 538 milyon lira ve toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğunu duyurdu.

"BORÇ AZALTTIK"

Sadettin Saran döneminde yöneticilik yapan Burçin Gözlüklü ise kendi dönemlerindeki mali tabloya ilişkin açıklamada bulundu.

Göreve gelir gelmez nakit akışına baktıklarını anlatan Gözlüklü, şunları kaydetti:

"Ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu görmek istedik. 190 milyon Euro'luk bir nakit açığıyla karşılaştık. Eylülde reddedilen 3 maddeyi hatırlıyorsunuz. 44 milyon bankada bloke para vardı. Eylül sonu itibarıyla 26 milyon Euro'luk borçsuzluk yazısı için hareket ettik. Kulübün her türlü gelirinin yarısına bankalar tarafından el konuluyor ve bunlara faiz işletilmiyordu. 2025'te olağanüstü genel kurul yaptık burada 3 madde için onay aldık. Sermaye artırımında yetki aldık. Eş zamanlı Emlak Konut ile gayrimenkul ihale süreçlerini devam ettirdik. İki ihaleden bizden sonraki dönemlere kalan toplam 102 milyon Euro'dur. 8 aylık dönemde kulübün finansal borcu sıfırlanırken ticari borcu 6 milyon Euro azalmıştır. Toplamda 21 eylül 2025'e göre 89 milyon Euro borç azalttık. Biz tüm planlamamızı 2026-2027 sezonu sonuna kadar yapmıştık. Borcun çok büyük kısmı 2026-2027 içindir."

ORHAN DEMİREL'DEN TEPKİ

Kulübün eski başkanı Sadettin Saran döneminde genel sekreter olan Orhan Demirel, Tanju Kaya'nın ifadelerine tepki gösterdi.

Kendi yönetimlerinin suçlanmasının doğru olmadığını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Biz seçildiğimiz gün Sayın Saran bize şunu söyledi: 'Ben Fenerbahçe Başkanı oldum, sizde yönetici oldunuz. Bundan sonra eski başkanlar ve yönetimler hakkında konuşmayacaksınız. Konuşan bizle olamaz' dedi. Ağzımızdan eski başkan ve yönetimlerle ilgili tek kelime duymadınız. Bir önceki yönetimi suçlamak bir yere vardırmıyor. Sadettin Bey'in dostluk, huzur olsun hayali vardı ama işte bu camiada olmuyor. Nakit akışı her zaman olacak. Bu hep böyleydi, kimseyi suçlamaya gerek yok. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. 8 aylık görevde bizi yok saymanın ne anlamı var."