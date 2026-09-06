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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yalanlama!

6.09.2026 18:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasına indiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk derbisini kaybetti.

Karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA YANIT

Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın derbinin ardından soyunma odasına inmediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir." 

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