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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yanıt

10.09.2026 16:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yanıt

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübün sağlık heyeti ve sağlık sponsor hastane yetkilileriyle futbolcuların sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve sponsor hastane yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdiği iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.

Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

İlgili Konular: #Sağlık #fenerbahçe #aziz yıldırım

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