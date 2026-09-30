Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

Fenerbahçe'de teknik heyet ve transfer komitesiyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmaları ocak ayında da devam edecek. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Andre'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

36 MAÇTA 7 GOLE KATKI Andre bu sezon Brezilya ekibinin formasıyla 36 maça çıktı ve 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 16 milyon Euro.