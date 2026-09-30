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Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi
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Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

30.09.2026 14:01:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı genç orta saha Andre'yi transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

Fenerbahçe'de teknik heyet ve transfer komitesiyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmaları ocak ayında da devam edecek. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Andre'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

36 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Andre bu sezon Brezilya ekibinin formasıyla 36 maça çıktı ve 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 16 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Brezilyalı genç yıldıza kanca: Ara transfer dönemi için ilk hamle geldi

MERT KÖMÜR DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer isimlerin ise Augsburg forması giyen Mert Kömür ve Al Hilal'de top koşturan Saimon Bouabre olduğu belirtildi.

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