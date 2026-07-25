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Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması: Transfer iddialarına yanıt gecikmedi

Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması: Transfer iddialarına yanıt gecikmedi

25.07.2026 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması: Transfer iddialarına yanıt gecikmedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ermedin Demirovic ve Rafael Leao transferlerine ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

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Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ve Milan'ın yıldızı Rafael Leao ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Rafael Leao #Ermedin Demirovic

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