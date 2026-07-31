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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci iddialarına yanıt: 'Geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu...'

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci iddialarına yanıt: 'Geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu...'

31.07.2026 21:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci iddialarına yanıt: 'Geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu...'

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım’ın İrfan Can Kahveci’nin geleceğine yönelik değerlendirmede bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe, son günlerde Aziz Yıldırım’ın İrfan Can Kahveci’nin geleceğine yönelik değerlendirmede bulunduğu yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir."

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