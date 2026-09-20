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Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile 983 gün sonra bir ilk

Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile 983 gün sonra bir ilk

20.09.2026 18:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile 983 gün sonra bir ilk

Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü 983 gün sonra yeniden attı.

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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıda adeta gol şov yaptı.

Mason Greenwood, Vedat Muriqi'nin iki golü, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle devreyi 5-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 983 gün sonra bir ilki tekrarladı.

Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü son olarak 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında bulmuştu. İsmail Kartal'ın ekibi, o mücadelede de ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamış ve karşılaşmayı 7-1 kazanmıştı.

Aradan geçen 983 günün ardından Fenerbahçe yine bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.

Üstelik iki karşılaşmanın dikkat çeken ortak noktası İsmail Kartal oldu. 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin başında bulunan Kartal, 983 gün sonra Eyüpspor karşısında da takımını ilk yarıda 5 gollü bir üstünlüğe taşıdı.

Konyaspor maçında ilk yarıdaki goller:

11' Edin Dzeko

32' Edin Dzeko

40' Edin Dzeko

42' Mert Müldür

44' Sebastian Szymanski

Eyüpspor maçında ilk yarıdaki goller:

5' Mason Greenwood (P)

7' Vedat Muriqi

21' Vedat Muriqi

38' Matteo Guendouzi

45+1' İrfan Can Kahveci

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